Spendenaufruf in Drohndorf sind viele gefolgt

Wo Hilfe sinnvoll ist und wie das Dorf sie organisiert. Alle Kartons werden in drei Sprachen beschriftet.

Helferinnen sortieren im Dorfgemeinschaftshaus in Drohndorf gespendete Sachen.

Drohndorf/MZ - Der kleine Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Drohndorf steht voll mit Autos. Wo sonst Kaffee und Kuchen auf den Tischen stehen, Geburtstage und Hochzeiten gefeiert werden, stapeln sich an diesem Sonntag Kartons in allen Größen. Helfer sortieren Kleidung, Decken, Hygieneartikel und vieles mehr.