Ascherslebener Stadtgeschichte Spektakulärer Münzfund im Grauen Hof kommt nach 50 Jahren in Ascherslebener Museum

In den 1960er Jahren finden Kinder im Grauen Hof eine Handvoll Münzen. Was esmit diesem Münzfund auf sich hat und warum dieser jetzt in das Ascherslebener Museum kommt.