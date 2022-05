Spatenstich für neue Firma: Recycling bis hin zum Windradflügel

Aschersleben/MZ - Im Industriegebiet Zornitzer Weg ist am Donnerstagnachmittag der erste Spatenstich für eine neue Firma vollzogen worden. Bereits im Januar nächsten Jahres soll die Produktion in der Novo-Tech Circular starten. Firmenchef Holger Sasse und sein Partner Martin Erfurt traten gemeinsam mit Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD), Landrat Markus Bauer (SPD), dem Europaabgeordneten Sven Schulze (CDU) und weiteren Helfern auf dem bisherigen Acker an der Heinrich-Lapp-Straße zum Spatenstich an.

