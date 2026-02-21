Mit dem symbolischen Spatenstich ist der Glasfaserausbau in Groß und Klein Schierstedt gestartet. Rund 399 Haushalte profitieren künftig von bis zu 1.000 Mbit/s – gefördert vom Land Sachsen-Anhalt mit fast einer Million Euro.

Sie setzen den symbolischen ersten Spatenstich für den Glasfaserausbau (von links): Andreas Meyer, Gebietsleiter für den Glasfaserausbau bei der Telekom, die Ortsbürgermeister von Klein und Groß Schierstedt, Frank Herrmann und René Krebs, Katikom-Geschäftsführerin Madeleine Salvatore Olivero, Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, sowie Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme.

Groß Schierstedt/Klein Schierstedt/MZ. - Wie in vielen ländlichen Regionen Deutschlands haben auch die Bewohner von Groß und Klein Schierstedt mit langsamem Internet zu kämpfen. Beim digitalen Versand von Rechnungen, großen E-Mail-Anhängen oder bei Kartenzahlungen im Geschäft sei das ein Problem, erklärt Martin Junghanns von der örtlichen Firma Ascavital. Doch daran soll sich nun bald etwas ändern: Mit dem symbolischen Spatenstich auf dem Gelände des Unternehmens für Kräuteranbau und -verarbeitung ist am Freitag der offizielle Startschuss für den Glasfaserausbau in Klein und Groß Schierstedt gefallen, der hier für eine schnellere und stabilere Internetverbindung sorgen soll.