Schnelles Internet im ländlichen Raum Spatenstich für Glasfaserausbau in Groß und Klein Schierstedt: 981.000 Euro Förderung für schnelles Internet
Mit dem symbolischen Spatenstich ist der Glasfaserausbau in Groß und Klein Schierstedt gestartet. Rund 399 Haushalte profitieren künftig von bis zu 1.000 Mbit/s – gefördert vom Land Sachsen-Anhalt mit fast einer Million Euro.
Groß Schierstedt/Klein Schierstedt/MZ. - Wie in vielen ländlichen Regionen Deutschlands haben auch die Bewohner von Groß und Klein Schierstedt mit langsamem Internet zu kämpfen. Beim digitalen Versand von Rechnungen, großen E-Mail-Anhängen oder bei Kartenzahlungen im Geschäft sei das ein Problem, erklärt Martin Junghanns von der örtlichen Firma Ascavital. Doch daran soll sich nun bald etwas ändern: Mit dem symbolischen Spatenstich auf dem Gelände des Unternehmens für Kräuteranbau und -verarbeitung ist am Freitag der offizielle Startschuss für den Glasfaserausbau in Klein und Groß Schierstedt gefallen, der hier für eine schnellere und stabilere Internetverbindung sorgen soll.