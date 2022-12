Geldautomat in Frose gesprengt - Täter entwenden fünfstelligen Geldbetrag

Durch eine Explosionen wurde die Sparkassenfiliale in Frose zerstört. Die gesamte Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Warum das erbeutete Bargeld für die Täter wertlos ist.

Die Sparkassenfiliale in Frose wurde bei der Sprengung eines Geldautomaten komplett verwüstet.

Frose/MZ - Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen haben die noch unbekannten Täter bei der Sprengung eines Geldautomaten in der Sparkassenfiliale in Frose (Salzlandkreis) die darin befindlichen Geldkassetten gestohlen, in denen sich ein mittlerer fünfstelliger Bargeldbetrag befand. „Die Höhe des Sachschadens insgesamt ist noch nicht ermittelt“, informiert Tracy Hering von der Polizeiinspektion Magdeburg.