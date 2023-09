Die Becken aus Kalkstein am Ascherslebener Kuntzebrunnen halten das Wasser nicht mehr. Wie es weitergehen soll.

Sorgenkind Kuntzebrunnen: Wieso das Wasser am Hohen Tor in Aschersleben nicht mehr sprudelt

Aschersleben/MZ/kwu - Die Passanten wundern sich: Seit Frühjahr bereits ist der historische Kuntzebrunnen in Aschersleben außer Betrieb. Auf die Bepflanzung ist verzichtet worden in diesem Jahr, die Becken sind leer, der Brunnen mit Zäunen abgesperrt. Warum dauert eine Reparatur so lange?