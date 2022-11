Sonderausstellung „Leselust.Kinderbücher“ im Ascherslebener Museum zeigt Geschichte der Kinderliteratur

Die Sonderausstellung „Leselust.Kinderbücher – Eine kurzweilige Literaturgeschichte“ ist bis 26. Februar im Ascherslebener Museum zu sehen. Was Besucher erwartet.

Die Sonderausstellung „Leselust.Kinderbücher – Eine kurzweilige Literarturgeschichte“ im Ascherslebener Museum bietet neben den Exponaten auch Mitmach-Angebote und die Möglichkeit auf der Lesewiese in Büchern zu schmökern.

Aschersleben/MZ - Selten war eine Ausstellungseröffnung im Städtischen Museum Aschersleben so gut besucht, wie am Sonnabendvormittag. Die Sitzplätze in der Freimaurerloge reichen gar nicht aus, um allen Gästen Platz zu bieten.