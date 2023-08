Beim Sommerfest in Gatersleben spielt der Zusammenhalt eine wichtige Rolle: Viele Vereine haben mitgeholfen, um die bunten Feierlichkeiten am Wochenende auf die Beine zu stellen.

Sommerfest in Gatersleben begeistert mit Tänzen, Schaustellern und viel Zusammenhalt

Gatersleben/MZ - Auf dem Hühnerhof dreht sich ein Ketten- neben einem Kinderkarussell. Mädchen und Jungen versuchen nebenan, riesige Seifenblasen zu machen. Jüngere und ältere Gaterslebener sitzen an mit Gartenblumen toll dekorierten Tischen und trinken Kaffee. Das Sommerfest sei in Gatersleben Tradition, sagt Ortsbürgermeister Mario Lange zur Eröffnung. „Wir hoffen auf zwei schöne Tage“, betont er. Unter der Regie des Gaterslebener Carnevals-Clubs haben die Vereine wieder das Sommerfest auf die Beine gestellt. Was das Fest ausmacht? „Dass alle Vereine das gestalten“, sagt Marita Nix, die Präsidentin des GCC.