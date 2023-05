Zum elften Mal beteiligt sich Aschersleben an der Fête de la musique. Auch im Biergarten am Bestehornhaus soll wieder musiziert werden.

Aschersleben/MZ - Jedes Jahr wird am 21. Juni ein weltweites Livemusik-Festival gefeiert. Die Fête de la musique, die 1982 erstmals in Paris stattfand, ist inzwischen in mehr als 1.300 Städten zu Hause. Sieben davon befinden sich in Sachsen-Anhalt, eine von ihnen ist Aschersleben.