Westdorf/Aschersleben/MZ - Eine neue Feuerwehrsatzung durchläuft derzeit die Ortschaftsräte und die Ausschüsse des Stadtrates. Während das Papier die meisten Gremien ohne größere Widerstände passiert, kommt es in Westdorf zu einer kuriosen Situation. Alle Ortschaftsräte enthalten sich. Es ist also so, als hätte keine Abstimmung stattgefunden.