Der Salzlandkreis will einen sogenannten gemeindepsychiatrischen Verbund gründen. So soll die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen verbessert werden.

So will Salzlandkreis psychisch Erkrankten schneller und besser helfen

Salzlandkreis/MZ - Wie die Kreisverwaltung des Salzlandkreises informiert, will sie die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen verbessern – gemeinsam mit niedergelassenen Fachärzten, Kliniken, gemeinnützigen Vereinen, Reha-Einrichtungen und Selbsthilfegruppen. Dafür soll ein sogenannter gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) gegründet werden, der eine innovative und nahtlose Versorgung der Menschen besser gewährleisten kann als einzelne Versorger bisher. Die feierliche Auftaktveranstaltung dazu fand am Montagnachmittag im Salus-Klinikum in Bernburg statt.

Gesetz schafft Grundlage

Nach dem Landesgesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Personen mit einer psychischen Erkrankung müssen alle Landkreise und kreisfreien Städte einen solchen Verbund gründen. Um dieses Ziel mittelfristig zu erreichen, wird spätestens Anfang nächsten Jahres eine Kooperationsvereinbarung mit allen abgeschlossen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen, heißt es aus der Kreisverwaltung. Als Experte steht dem Salzlandkreis dabei Dr. Klaus Obert zur Seite. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie und der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrische Verbünde sowie langjähriger Bereichsleiter Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen beim Caritasverband.

Die Kooperationsvereinbarung wird in den nächsten Monaten von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von der Psychiatriekoordinatorin des Salzlandkreises, Michaela Lange, erarbeitet. Sie zeigte sich bei der Auftaktveranstaltung in Bernburg dazu optimistisch: „Bei einer ersten Befragung haben fast zwei Drittel aller Teilnehmer erklärt, sie wünschten sich eine strukturierte Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern.“ Sie betonte, der Verbund soll die Zusammenarbeit fördern, nicht jedoch selbst eine Leistung einbringen. Vielmehr rechne jeder weiterhin seine Leistungen über die jeweils zuständigen Kostenträger ab.

Bedarf nicht gedeckt

Bei der Befragung wurde ebenfalls deutlich: die vorhandenen Kapazitäten zur Behandlung von psychisch Erkrankten im Salzlandkreis würden derzeit nicht den Bedarf decken, heißt es aus der Kreisverwaltung. Dabei werde dieser gerade in Sachsen-Anhalt allein aufgrund des steigenden Altersdurchschnitts der Bevölkerung immer größer. Es fehle vor allem an Fachpersonal.

„Mittlerweile erkrankt fast jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung“, erklärte Michaela Lange. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gab es in Sachsen-Anhalt ihren Angaben nach im vergangenen Jahr neun Prozent mehr Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen.