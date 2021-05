So wäscht man sich richtig die Hände

Aschersleben - In Corona-Zeiten weiß eigentlich jedes Kind, wie Händewaschen geht. Zum heutigen Welthändehygienetag gibt es noch einmal jede Menge Tipps von den Experten der Ameos-Gruppe, die unter anderem das Krankenhaus in Aschersleben betreiben.

Dauer des Waschvorgangs?

Wichtig ist, ausreichend Seife und fließendes Wasser zu verwenden, um die Hände etwa 30 Sekunden waschen zu können. Als Hilfsmittel zur Einschätzung der Zeit kann man das Lied „Happy Birthday to You“ zweimal singen.

Schutz vor Ansteckung?

Krankheitserreger finden sich überall im Alltag, etwa auf Türklinken, an Einkaufswagen, Spülschwämmen oder Spielzeug. Die Übertragung erfolgt zumeist über die Hände, sie sind damit das Übertragungsmittel Nummer 1. Das richtige Händewaschen senkt in jedem Fall das Infektionsrisiko.

Keimfrei nach dem Waschen?

Eine Keimfreiheit kann auf der Haut niemals erzielt werden. Durch das Händewaschen wird aber eine Keimreduktion erreicht. Unsere „persönlichen“ und auch überlebenswichtigen Keime bilden sich immer wieder nach. Bis zu zwei Kilo Keime tragen wir normalerweise an und in unserem gesamten Körper, z.B. auf der Haut und im Darm.

Welche Seife ist die beste?

Für den Infektionsschutz spielt die Art der Seife keine bedeutende Rolle. Zum Schutz der Haut sollte man aber darauf achten, dass der Seife so wenige Zusätze wie möglich beigefügt sind. Wichtig ist auch, die Seifenreste gut abzuspülen und die Hände anschließend gründlich abzutrocknen. Tipp von den Ameos-Experten: In öffentlichen Bereichen sollten dafür, wenn möglich, Papierhandtücher oder Einmalhandtücher verwendet werden.

Sollten Hände zusätzlich zum Waschen desinfiziert werden?

In Pandemien kann es notwendig sein, dass vermehrt Handdesinfektionsmittel eingesetzt wird. Besonders in Situationen, in denen das Händewaschen nicht durchgeführt werden kann, z.B. vor dem Betreten von Supermärkten, ist die Handdesinfektion sinnvoll. Um Hautirritationen vorzubeugen, sollte das Handdesinfektionsmittel aber nur in bestimmten Situationen eingesetzt werden.

Wie motiviere ich Kinder fürs Händewaschen?

Kindern erschließt sich der Sinn des Händewaschens sicher nicht auf Anhieb. Daher ist eine stetige Erinnerung sinnvoll. Um es den Kindern mit etwas mehr Spaß zu vermitteln, können kindgerechte Seifenspender verwendet werden.

Was hilft gegen trockene, rissige Hände?

Durch häufiges Händewaschen wird der Säureschutzmantel der Haut angegriffen. Es können Mikrorisse entstehen, durch welche die Haut mehr Schadstoffe und Keime von außen aufnimmt. Ergebnis: raue, gerötete Haut an den Händen. Um das Austrocknen zu reduzieren, sollte man eine Seife verwenden, die Pflegestoffe enthält.

Wenn man die Hände nach dem Waschen wie wild mit einem Handtuch oder mit rauen Papiertüchern trocken rubbelt, irritiert sie das nur noch mehr. Besser: Die Hände vorsichtig trocken tupfen und auch an die Fingerzwischenräume denken, weil sie sonst wund werden. Das Beste ist, nach jedem Waschgang: cremen, cremen, cremen. (mz)