SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Ein Kriminalist liest vor in Aschersleben, Erinnerungen an die Jagd auf die D-Mark werden in Zuchau wach, zwei Bernburger geraten auf ihrer Tour ins Himalaya mitten in einen Volksaufstand: Im Ticker von Freitag, 17. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.