SLK Live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Die True-Crime-Serie aus Staßfurt geht mit Trickbetrug weiter, in Schönebeck wird ein neuer Bildband veröffentlicht, in Bernburg laufen schon die Vorbereitungen für das historische Erntefest in Strenzfeld: Im heutigen Ticker lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.