Sirenennetz im Salzlandkreis wird weiter ausgebaut

Auch in Aschersleben werden Sirenen umgerüstet und in mobile Warntechnik investiert.

Aschersleben/Bernburg/MZ - Sirenen ergänzen zukünftig das modulare Warnsystem in Deutschland. Der Wiederaufbau des Sirenennetzes war nach den Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen der Freistaaten Sachsen und Bayern und den verheerenden Folgen eine der notwendigen Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden sollte. Seit 2021 können Kommunen Anträge auf Förderung von Anschaffung oder Nachrüstung von Sirenen stellen. In Sachsen-Anhalt sind 377 Anträge beim Landesverwaltungsamt eingegangen. Davon sind 188 Sirenen im Aufbau oder bereits installiert.