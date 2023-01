Sirene in Aschersleben ruft Feuerwehren auf den Plan

Rauch in einer Wohnung in der Prof.-Dr.-Walter- Friedrich-Straße entpuppt sich letztlich als Staub.

Die Feuerwehren aus Aschersleben und Westdorf rückten zu einem gemeldeten Brand in Aschersleben aus.

Aschersleben/MZ/kb - Sirenen haben am Freitagvormittag die Feuerwehr und ein Einsatzfahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes auf den Plan gerufen. Gemeldet worden war ein Wohnungsbrand in der Prof.-Dr.-Walter-Friedrich-Straße in Aschersleben.