Neujahrswünsche in Aschersleben: Das erwarten Bürger für 2023

Zum Jahreswechsel wünscht man Freunden und Familie so einiges. Doch was wünschen sich die Ascherslebener selbst für das Jahr 2023? Die MZ hat sich auf der Straße umgehört.

Aschersleben/MZ - „Ein frohes und gesundes neues Jahr“ ist der Klassiker unter den Dingen, die man seinen Lieben zum Jahreswechsel wünscht. Doch nicht immer ist das, was einem gewünscht wird auch das, was man sich selbst wünscht. Was erwarten die Ascherslebener vom Jahr 2023 und was wollen sie konkret für sich? Die MZ hat sich auf der Straße umgehört.