Frose/MZ - Flache Seen, feuchte Wiesen, ein wogender Gürtel aus Schilf und ein reichlich gedecktes Buffet bestehend aus ganz viel Fisch, so manchem Froschschenkel und sogar Mäusen – für einen der eleganten Silberreiher muss das Feuchtgebiet bei Frose die perfekte Sommerfrische sein. Denn: „Seit 2019 kommt er jedes Jahr hierher, das fünfte Mal in Folge“, berichtet der Ascherslebener Ornithologe Uwe Nielitz, der seit langer Zeit die Vogelwelt in den Seeländereien beobachtet und dokumentiert.