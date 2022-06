Schwere Vorwürfe vor Gericht: 34-Jähriger soll Stieftochter zu Sex mit Kumpel gedrängt haben - für ein neues Handy

Aschersleben - Er soll seine damals 15-jährige Stieftochter dazu „bestimmt haben“, gegen Bezahlung sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen. Es klingt unglaublich, was die Staatsanwältin da im Amtsgericht Aschersleben Werner U. (Name geändert) vorwirft. Im Frühjahr 2020 soll der 34-Jährige aus einem Ascherslebener Ortsteil seiner Stieftochter das Handy weggenommen und verkauft haben. Er hätte ihr gesagt, sie würde wieder ein Handy erhalten, wenn sie mit einem anderen Mann schlafen würde, hieß es in der Anklageschrift. Zu solchen Handlungen sei es aber letztlich nicht gekommen.

