Aschersleben/MZ - Briefmarkenautomaten sind eine aussterbende Spezies. In Aschersleben gibt es noch einen, und er zieht momentan die Sammler der kleinen bunten Marken an, die der Kasten ausspuckt. Da an der Herrenbreite der Eine-Stadt der einzige noch vorhandene Automat zwischen Brocken, Altmark, Dessau und Halle steht, paaren sich vor der Post in der Bestehornstraße 1 Nostalgie und postalisch-philatelistische Erinnerungen. Philatelisten, auch Briefmarkensammler genannt, verbinden mit glänzenden Augen den Namen der Stadt mit all den Dingen, die sie einst fürs Sammeln benötigten.