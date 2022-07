Selbstfindung durch Malspielkurse in Aschersleben

Wie Maria Frost bei den Menschen Freude am Spielen und Malen wecken möchte.

Im Zentrum des Malorts: Maria Frost an der langen Farbpalette.

Aschersleben/MZ - Malen ohne Absicht, ohne Vorgaben, ohne Wertung. Malen als Spiel, das das Selbstvertrauen stärkt, heilsam wirkt und Achtsamkeit sowie Konzentrationsfähigkeit stärkt. Klingt vielleicht erstmal sehr abstrakt. Für die Quenstedterin Maria Frost ist es Alltag und Herzensprojekt zugleich. Seit dem vergangenen Jahr ist die 37-Jährige sogenannte Malspiel-Dienerin. Mit Beginn des neuen Schuljahres gibt sie in ihren Räumen in der Heinrichstraße 6a in Aschersleben Malspielkurse.