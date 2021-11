Seit vielen Jahren findet an der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben der Kindersprint statt

Aschersleben/MZ - In vier Reihen stehen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Pfeilergraben hinter den Computern. Auf dem Touchscreen, den sie vor sich sehen, drücken sie den grünen Start-Knopf. Ein Pfeil leuchtet auf und zeigt ihnen, ob sie rechts oder links am Gerät vorbeilaufen sollen und dann geht es los: So schnell sie können, sprinten die Kinder an den Kegeln auf der 16,5 Meter langen Strecke vorbei. Zurück geht es im Slalom.

Projekt gibt es schon seit acht Jahren

Bereits seit zehn Jahren gibt es das Projekt Kindersprint, erklärt Frank Richter vom Expika e.V.. Der Verein mit Sitz in Leipzig bringt den Kindersprint an Grundschulen in verschiedenen Regionen. Die Grundschule Pfeilergraben sei seit mindestens acht Jahren dabei, berichtet Sportlehrerin Angela Müller. Gesponsert wird die Veranstaltung in Aschersleben von der Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“.

Insgesamt 318 Kinder aus den Klassenstufen 1 bis 4 nehmen an diesem Tag am Sprint teil, sagt Frank Richter. Die Grundschule Pfeilergraben sei in diesem Jahr die einzige teilnehmende Einrichtung aus Aschersleben. In anderen Jahren, in denen sich mehr Schulen beteiligt hatten, fand auch eine große Abschlussveranstaltung statt. Das sei aber in diesem Jahr aufgrund von Corona nicht möglich.

Nachdem die Kinder auf Start drücken, verraten die Pfeile, wo es lang geht. Foto: Riske

Die Schüler, die gruppenweise in die Turnhalle kommen, absolvieren den Parcours innerhalb einer halben Stunde vier- bis fünfmal. Am Ende einer jeden Runde bekommen sie von Richters Kollegin Leandra Beyer einen Zettel, ähnlich einem Kassenbon, ausgehändigt. Darauf steht nicht nur die Gesamtzeit, die sie zur Absolvierung des Parcours gebraucht haben, sondern auch ihre Reaktionszeit sowie die benötigte Zeit für Sprint, Wende und Slalom.

Sprintzeit hat sich an vielen Schulen verschlechtert

Ziel sei es, die Kinder auf eine etwas andere Weise für Sport zu begeistern, erklärt Frank Richter. Denn selbst, wenn sie insgesamt nicht die Schnellsten sind, könnten sie beispielsweise eine gute Reaktionszeit haben. Außerdem haben sie von Runde zu Runde die Möglichkeit, sich zu verbessern. Und: „Durch die Zettel haben sie das schwarz auf weiß in der Hand.“ Obwohl sich die Kinder natürlich untereinander vergleichen, steht an diesem Tag vor allem der Wettlauf gegen die Zeit und gegen sich selbst im Mittelpunkt. Die Idee scheint zu funktionieren. „Ich habe mich viermal verbessert“, sagt einer der Schüler stolz.

Dennoch mache sich bei der Veranstaltung an vielen Schulen bemerkbar, dass den Kindern der Sportunterricht pandemiebedingt sehr fehlt, meint Frank Richter. Um durchschnittlich 1,5 Sekunden haben sich die Schüler der verschiedenen Einrichtungen im Vergleich zu früheren Kindersprints verschlechtert, schätzt er.

Spaß haben die Kinder trotzdem und feuern sich mitunter sogar gegenseitig an. Auch werden bei dem Parcours nicht nur die sportlichen Fähigkeiten geschult, betont Angela Müller, sondern auch Koordination und Wahrnehmung. Nachdem alle Schüler einer Gruppe ihr Bestes gegeben haben, dürfen sie sich über eine Teilnehmerurkunde und ein Mitmach-Heft freuen, das Rätsel, Rezepte und Tipps rund um Sport und Ernährung enthält. Und das Beste: Die Gruppen bekommen am Ende eine Sportmaterialkiste mit Frisbee, Springseil, Bällen und anderen Dingen, die auch in Zukunft Lust auf Sport machen sollen.