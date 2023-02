Dieter und Margot Laqua haben am 1. Februar 1958 in Wilsleben geheiratet und feiern heute ihre eiserne Hochzeit.

Aschersleben/MZ - Sie kommen aus Schlesien, lebten oder hatten Verwandte in derselben Stadt. Doch kennengelernt haben sie sich in Wilsleben. Dieter und Margot Laqua fanden als Flüchtlingskinder hier eine neue Heimat. Sie lernten sich in der Schule kennen und bei Tanzabenden lieben. Heute vor 65 Jahren haben sie geheiratet und feiern nun ihre eiserne Hochzeit. Dass sie im Winter heirateten, lag daran, dass ihre Tochter unterwegs war. Und gefeiert wurde in einem Klassenraum der Wilslebener Schule. „Wir waren beide Schlesier und die alte Heimat schwebte uns beiden noch vor“, nennt Margot Laqua ein verbindendes Element.