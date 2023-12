Seit drei Jahrzehnten gibt es den Verein der Freunde und Förderer des Museums Aschersleben. Was sich der Vorsitzende Eckehard Peters zum Vereinsgeburtstag wünscht.

Seit 30 Jahren engagiert sich der Museumsförderverein in Aschersleben

Aschersleben/MZ/KWU. - Alles fängt Ende 1993 an. Bürger, die an der Regionalgeschichte interessiert sind, sitzen zusammen und entscheiden, einen neuen Verein zu gründen. Das ist die Geburtsstunde des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Aschersleben. „Der Verein soll unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit und die wissenschaftliche Tätigkeit sowie die Arbeit des Museums in den Schulen unterstützen, den Fundus des Museums sichern und ausbauen und die Identifikation mit der Heimatregion fördern“, erzählt Eckehard Peters, der seit acht Jahren Vereinsmitglied ist und ihm mittlerweile vorsteht.