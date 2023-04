Aschersleben/MZ - Auf dem Flugplatz des Luftsportvereins Ostharz an der Güstener Straße in Aschersleben legen dieser Tage die Vereinsmitglieder letzte Hand an ihre Fluggeräte und sämtliches Zubehör. Am Samstag, 15. April, erfolgt der offizielle Start in die neue Segelflugsaison. Viele Stunden lang haben die Segelflieger in den Wintermonaten gewerkelt und repariert, nun ist alles nahezu bereit für neue Flüge in der neuen Saison.

