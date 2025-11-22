Das Arboretum am Concordia See nimmt weiter Gestalt an. Rund 600 Bäume kommen dieser Tage in den Boden – einen Teil davon haben die Seelandschüler finanziert.

Seelandschüler greifen gemeinsam mit etlichen Helfern am Concordia See zum Spaten

Seeland/MZ - „Was für ein Himmel“, sagt Tim Hase und schaut auf Sonnenschein und weiße Wattewölkchen über dem Concordia See. „Vom Wetter her haben wir heute so ein Glück“, stellt der Schulleiter der Nachterstedter Seelandschule fest. Das Geld, das die Sekundarschule bei ihrer Brockenwanderung einwarb, kommt heute in den Boden. Im übertragenen Sinn zumindest.