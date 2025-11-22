weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Baumpflanzaktion: Seelandschüler greifen gemeinsam mit etlichen Helfern am Concordia See zum Spaten

Baumpflanzaktion Seelandschüler greifen gemeinsam mit etlichen Helfern am Concordia See zum Spaten

Das Arboretum am Concordia See nimmt weiter Gestalt an. Rund 600 Bäume kommen dieser Tage in den Boden – einen Teil davon haben die Seelandschüler finanziert.

Von Regine Lotzmann 22.11.2025, 14:00
Seelandschüler pflanzen unter Anleitung von Martin Volk (re.) kleine Bäume.
Seelandschüler pflanzen unter Anleitung von Martin Volk (re.) kleine Bäume. (Foto: Regine Lotzmann)

Seeland/MZ - „Was für ein Himmel“, sagt Tim Hase und schaut auf Sonnenschein und weiße Wattewölkchen über dem Concordia See. „Vom Wetter her haben wir heute so ein Glück“, stellt der Schulleiter der Nachterstedter Seelandschule fest. Das Geld, das die Sekundarschule bei ihrer Brockenwanderung einwarb, kommt heute in den Boden. Im übertragenen Sinn zumindest.