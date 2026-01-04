Seeland/MZ - Ein Augenzwinkern und das Weihnachtsfest ist schon wieder Geschichte. Die prachtvoll geschmückten Bäume fangen an zu nadeln – und der Zauber liegt in kleinen grünen Häufchen auf dem Teppichboden. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen, trockene Zweige und ein kahler Weihnachtsbaum. Doch wohin mit ihm? Im Seeland bieten die Ortsfeuerwehren Hilfe an und sammeln – wie in jedem Jahr – Anfang Januar die ausrangierten Tannen ein. Wo dies wann passiert, hat die MZ zusammengetragen:

Aktion in Friedrichsaue und Schadeleben

In den beiden kleinsten Seeland-Ortsteilen Schadeleben und Friedrichsaue sammelt die gemeinsame Kinder- und Jugendfeuerwehr die Bäume am Sonnabend, 10. Januar, ein. Start für die Aktion ist um 9.30 Uhr. Die Bäume sollten gut sichtbar und abgeschmückt an den Straßenrand gelegt werden. Über eine kleine Spende würde sich der Feuerwehrnachwuchs freuen.

Sammeln und Weihnachtsbaum-Weitwurf in Frose

Auch hier macht sich die Jugendfeuerwehr am Sonnabend, 10. Januar, auf die Beine, um ab 10 Uhr die alten Bäume einzusammeln. Bürger können den Feuerwehrleuten in spe dabei gern einen kleinen Obolus zukommen lassen. Am Abend erleben die Froser Weihnachtsbäume nach dem Fest dann einen zweiten Höhepunkt: Die Feuerwehrleute laden den Ort ab 16 Uhr zum Weihnachtsbaum-Weitwurf ans Depot ein. Dort erwarten die Gäste auch Bouletten, Bratwürste und Glühwein.

Weihnachtsbaumeinsammeln in Nachterstedt

Auch die Nachterstedter werden ihre Tannen am Sonnabend, 10. Januar, los. Die Jugendfeuerwehr des Ortes ist ab 9 Uhr unterwegs. Die ausgedienten und abgeschmückten Weihnachtsbäume sollten bis dahin gut sichtbar am Straßenrand liegen. Auch der Nachterstedter Feuerwehrnachwuchs freut sich über eine kleine Spende und bedankt sich schon einmal im Vorfeld für die Unterstützung.

Weihnachtsbaumverbrennung in Gatersleben

Gatersleben hat schon vor ein paar Jahren eine Tradition eingeführt – anstatt die Weihnachtsbäume aufs Osterfeuer zu packen, verbrennen die Feuerwehrleute sie gleich Anfang des Jahres und machen ein kleines Brauchtumsfest daraus. Doch zuerst einmal sammelt die Jugendfeuerwehr des Ortes die Bäume ein: und zwar am Sonnabend, 10. Januar, ab 9 Uhr. Am gleichen Abend – ab 17 Uhr – wird die Weihnachtsbaumverbrennung auf dem Hühnerhof gefeiert. Die Feuerwehrleute sorgen dort auch für das leibliche Wohl.

Die Feuerfunken sammeln in Hoym

„Die Weihnachtszeit ist vorbei – wir kümmern uns um euren Baum“, sagen die Hoymer Feuerfunken. Dafür brauchen die Bürger ihre ausrangierten Tannen am Sonnabend, 10. Januar, ab 9 Uhr einfach nur vor das Grundstück zu legen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr aus Hoym sammelt sie dann ein. Eine Spende ist dabei erwünscht. „Damit unterstützt ihr die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr Hoym und helft, die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr zu fördern“, so die Verantwortlichen.