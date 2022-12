Im Seeland-Rathaus geht es kühler her. Jugendklubs könnten geschlossen werden. An Kitas und Schulen will die Stadt aber nicht rütteln.

Seeland/MZ - Die Temperaturen sacken wieder unter den Gefrierpunkt und eine dünne Schneedecke bedeckt die Wege und Straßen. Kein Wunder, dass das Thema Energiesparen auch im Seeland erneut eine Rolle spielt. Wie sich die Stadt in ihren eigenen Einrichtungen in diesem Winter in Sachen Strom und Gas einschränken will, stellt sie der Öffentlichkeit im jüngsten Bauausschuss vor.