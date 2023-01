Schwimmer von Lok Aschersleben laden an Neujahr zum Anbaden am Froser See

Seit einigen Jahren trifft man sich in Frose, um am Neujahrstag ins kühle Nass zu steigen. Wer mit dem Anbaden zum Jahreswechsel angefangen hat und wie jedes Jahr Leute hinzu kommen.

Das Anbaden am Froser See kostet einige Überwindung.

Frose/MZ - „Ich hätte nicht gedacht, dass wir letztes Jahr noch mal toppen“, sagt Andy Thäder als er sich am frühen Neujahrsnachmittag am Froser See umsieht. Dutzende Menschen tummeln sich am Ufer. Jung und Alt sind zum Anbaden gekommen. Und es dauert nicht lange, da steigen die ersten Mutigen ins Wasser.