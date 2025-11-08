weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Fußball Salzlandliga: Schwere Aufgabe: Kann SC Seeland Siegesserie in Pretzien fortsetzen?

Fußball Salzlandliga Schwere Aufgabe: Kann SC Seeland Siegesserie in Pretzien fortsetzen?

Der SC Seeland und der FSV Drohndorf-Mehringen gehen in der Salzlandliga auf Reisen. Der Tabellenführer möchte bei Blau-Weiß Pretzien seine starke Siegesserie fortsetzen.

Von Ingo Gutsche 08.11.2025, 14:00
Bruno Kropf und der SC Seeland, hier im Duell gegen den FSV Drohndorf-Mehringen, wollen am Sonntag in Pretzien bestehen.
Bruno Kropf und der SC Seeland, hier im Duell gegen den FSV Drohndorf-Mehringen, wollen am Sonntag in Pretzien bestehen. (Foto: Thomas Tobis)

Nachterstedt/Drohndorf/MZ - Das Spitzenquartett ist am 10. Spieltag der Salzlandliga unter sich. Die Kicker vom Tabellendritten Rotation Aschersleben haben bereits Freitagabend als erster Verfolger des Spitzenreiters SC Seeland beim MTV Welsleben einen 3:2-Sieg eingefahren. Der SCS wiederum wird auswärts von Blau-Weiß Pretzien, aktuell Vierter des Klassements, geprüft. Die Fußballer vom FSV Drohndorf-Mehringen gehen am Sonntag ebenfalls auf Reisen.