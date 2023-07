Die Lebensart-Messe im Ascherslebener Stadtpark zieht auch mit der zwölften Auflage wieder Scharen von Besuchern nicht nur aus Aschersleben an. Was Aussteller und Gäste sagen.

Aschersleben/MZ - „Es gibt so vieles, was man nicht braucht, aber trotzdem haben möchte“, sagt Christoph Riebe bei einem ersten Rundgang über die Lebensart-Messe in Aschersleben. Der Projektleiter umreißt damit vermutlich die Motivation der vielen Besucher, die die beliebte Veranstaltung im Stadtpark auch an diesem Wochenende wieder genießen und vielfach auch reichlich einkaufen.