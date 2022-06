Schüler der Albert-Schweitzer-Schule Aschersleben machen Weltpolitik

Drei Tage lang übernehmen sie in einem Planspiel die Rolle globaler Entscheidungsträger.

Aschersleben/MZ - Einmal Regierungschef, Vertreter der Vereinten Nationen, von Greenpeace oder Amnesty International sein: Dazu hatten Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klasse an der Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“ in dieser Woche die Möglichkeit. Im Rahmen des Planspiels POL&IS, ein Angebot der Bundeswehr, konnten sie unmittelbar Einblicke in die Themenbereiche Politik und internationale Sicherheit erhalten.