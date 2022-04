Schüler der Adam-Olearius-Schule in Aschersleben bekommen Abiturzeugnisse

Unterricht an der Gemeinschaftsschule „Adam Olearius“.

Aschersleben/MZ - Das nagelneue Ballkleid hängt auf dem Bügel. Clara Morich freut sich darauf, es am Abend anzuziehen und sich besonders schick zu machen. Auf ihrem Abiball in der Weißen Villa werden sie und ihre Mitschüler jeden Grund haben zu feiern und sich darauf zu freuen, was nun kommt.