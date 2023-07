Schüler des Ballenstedter Wolterstorff-Gymnasiums haben beim Rockharz neben Sachspenden auch Pfandgut gesammelt. Von dem zusammengekommenen Geld haben sie 1.000 Euro an das Ascherslebener Tierheim überreicht.

Aschersleben/MZ - Kikis treuer Blick zeigt Wirkung. Mit einem Spielzeug im Maul sitzt die Hündin hinter dem Zaun auf einer Wiese im Ascherslebener Tierheim und schaut die Schüler des Wolterstorff-Gymnasiums an. Kiki wirkt so freundlich, dass die Schüler sie am liebsten mitnehmen würden. Doch sie gehört zu den sogenannten Listenhunden, erklärt Tierheimleiterin Silvia Rupkalwies den Jugendlichen aus Ballenstedt. Um sie zu halten, müsse erst ein Sachkundenachweis erbracht werden; eine Vermittlung sei daher bei solchen Tieren oft schwierig.