Krimiautor Vincent Kliesch hat in der Kreisbibliothek in Aschersleben sein aktuelles Buch „Im Auge des Zebras“ vorgestellt. Weshalb darin kein Genie im Mittelpunkt stehen sollte.

Aschersleben/MZ - Die Landesliteraturtage im Salzlandkreis sind derzeit in vollem Gange. Sie sollen nicht nur die Auseinandersetzung mit regionalen Autoren fördern und generell das Interesse an Büchern wecken, sondern bringen gelegentlich auch Überraschendes zutage. Zum Beispiel den Fakt, dass Lesen einer Studie zufolge die Lebenserwartung steigert, erklärt Gunhild Watermann, Leiterin des Fachdienstes für Bildung im Salzlandkreis, am Freitagabend in der Kapelle der Kreisbibliothek in Aschersleben. „Obwohl“, entgegnet Autor Vincent Kliesch und lacht, „die gewonnene Zeit ja wiederum fürs Lesen draufgeht“.