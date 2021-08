Schönes buntes Wichtelhaus beschädigt

Winningen/MZ - „Es macht mich traurig, dass das gerade vor zehn Tagen installierte Wichtelhaus bereits nach so kurzer Zeit Opfer von offensichtlichem Vandalismus geworden ist“, schreibt Winningens Ortsbürgermeister Axel Pich an die MZ. Die Lokalausgabe hatte über die Aktion der Kinder aus der Förderschule Schneidlingen berichtet, die das Wichtelhaus für die Winninger Kinder gebaut hatten.

So sah das Wichtelhasu vor seiner Zerstörung aus Foto: Frank Gehrmann

Die „Wichtel“ leben in einer knorrigen Robinie. Die hat, was ein Haus eben so braucht: kleine Fenster, eine Tür samt Überdachung und einen Weg, der zu ihrer Behausung führt. Bewusst wurde das Wichtelhaus am Spielplatz angelegt. Es soll die Fantasie von Kindern und Erwachsenen beflügeln. Offenbar beflügelte es auch die Zerstörungswut Unbekannter, das Vordach ist abgerissen worden. „Ich finde es bedauerlich, dass hier ein Geschenk für unsere Kinder so mit Füßen getreten wird und hatte auf Respekt vor der Arbeit der Kinder gehofft, die das Haus geschaffen haben“, so Pich.