Schock vor Geschäftseröffnung in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Es war ein Schock, den Stefanie Lewerentz und Christoph Peileke kurz vor Weihnachten verarbeiten mussten. Zu Beginn des neuen Jahres wollten die beiden Hörakustiker ihr Geschäft in der Breiten Straße eröffnen. Lewerentz hatte schon etwas dekoriert. Als Peileke am nächsten Morgen den Laden betrat, standen dort Pappkartons kreuz und quer im Weg. „Er muss gedacht haben: Die hat aber schlecht aufgeräumt“, scherzt Stephanie Lewerentz heute. Doch zum Lachen war den beiden zu dem Zeitpunkt wohl kaum zumute. Kurz vor der geplanten Eröffnung war in ihr Geschäft eingebrochen worden. Computertechnik, Drucker, Telefone, Hörgeräte - gestohlen. „Wir wurden in der Planung gut 14 Tage zurückgeworfen“, sagt Christoph Peileke.