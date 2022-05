Ausbildung nach Polizistenmord Schock und Entsetzen bei Studenten und Auszubildenden an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben

Der Polizistenmord in Rheinland-Pfalz hat an der Fachhochschule tiefe Spuren hinterlassen und führte dazu, dass der Vorfall in Studium und Ausbildung immer wieder thematisiert wurde.