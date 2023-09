Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freckleben/MZ - In Freckleben haben am Ortseingang aus Richtung Drohndorf die Abrissarbeiten an den alten Stallanlagen begonnen. An der neuen Siedlung, wie die zu den Ställen führende Straße heißt, soll eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Der Stadtrat hatte vor der Sommerpause einem entsprechenden Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan zugestimmt.