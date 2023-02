Ein Wohnhausbrand in Schackstedt war 2022 einer der forderndsten Einsätze für die Drohndorfer Wehr.

Drohndorf/MZ - 28 Einsätze, 37 aktive Kameraden, 21 in der Jugend- und 16 in der Kinderfeuerwehr, dazu 14 Reservekräfte und drei Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. Die Zahlen beeindrucken bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Drohndorf nicht nur Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme: „Was hier geleistet wird, davor ziehe ich meinen Hut.“