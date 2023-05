Aschersleben trifft in der Liga auf Spitzenreiter HC Burgenland. Der Blick des Clubs ist dabei längst in die Zukunft gerichtet. Auch Trainer Dimitri Filippov hat konkrete Pläne.

Nach 14 Jahren als Trainer will Dimitri Filippov (r.) eine Pause einlegen. Heute gegen den HC Burgenland ist deshalb sein vorletztes Heimspiel.

Aschersleben/MZ - Die Saison in der Oberliga ist gelaufen für die Handballer des HC Aschersleben. Selbst zu rechnen brauchten die Alligatoren auch schon am Montag nicht mehr, als sie beim SV Hermsdorf unterlagen. Theoretisch hätte zwar auch der Drittletzte aus der Oberliga absteigen können. „Aufgrund der Situation in den anderen Ligen steht aber fest, dass nur zwei Mannschaften runtergehen“, erklärt Co-Trainer Martin Wartmann.