Zu DDR-Zeiten wurden viele Kinder und Jugendliche in Psychiatrien nicht gut behandelt. Wie sich die Schloß Hoym Stiftung ihrer Vergangenheit stellt.

Hoym/MZ - Sie waren unfassbar aufgeregt. Ins Detail gehen, wollten sie öffentlich aber nicht. Das sei zu aufwühlend, sind sich alle Akteure einig. Denn auch so erforderte der Auftritt der vier Schlossbewohner viel Mut. Iris Richter, André Stamm, Inge Horlacher und Rita Rott gehören nämlich zu den Opfern, die als Kinder und Jugendliche zu DDR-Zeiten in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie Leid und Unrecht erlebten. Für sie und alle anderen wurde nun auf Anregung der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ in der Schloß Hoym Stiftung eine Gedenktafel enthüllt.