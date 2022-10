Schleppender Neustart in Ascherslebener Kulturlandschaft

Volles Haus in der Alten Hobelei: Das ist derzeit wieder möglich. Die Kunden kaufen ihre Tickets aber zunehmend später.

Aschersleben/MZ - Kino, Konzert, Party: Auf vieles mussten die Menschen in der Pandemie verzichten. Veranstaltungsorte waren im Lockdown zeitweise komplett geschlossen. Im vergangenen Winter konnten Personen ohne Impf- oder Genesennachweis kaum noch am öffentlichen Leben teilhaben. In sämtlichen Innenräumen musste ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.