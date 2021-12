Schlangestehen fürs Impfen an der Teststation in Aschersleben

Am Sonntag wurden hier 200 Dosen der Vakzine von Moderna und Biontech ohne Termin verimpft.

In der Teststation Breite Straße in Aschersleben wurde an diesem Sonntag ohne Termin geimpft.

Aschersleben/MZ/hv - In der Teststation der Ascherslebener Kaufmannsgilde wurde am Sonntag nicht nur getestet, sondern auch geimpft. Über 200 Dosen der Impfstoffe von Moderna und Biontech standen für Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen zur Verfügung. Bereits bevor die Impfaktion um 14.30 Uhr anlief, bildete sich vor der Teststation in der Breiten Straße trotz Nieselregens eine lange Schlange von Impfwilligen.

Die Impfungen erfolgten ohne eine vorherige Terminvergabe. Geimpft wurde durch ein Team des Arbeiter-Samariter-Bundes - unterstützt von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Am Ende waren alle vorhandenen Dosen an die Frau und den Mann gebracht. Der Chef der Kaufmannsgilde, Martin Lampadius sagte, dass der Ansturm zeige, wie groß der Bedarf tatsächlich. „Wir überlegen, ob wir so eine Impfaktion Anfang des kommenden Jahres noch einmal durchführen.“

Übrigens gab es für die Wartenden spontane musikalische Unterhaltung durch die Ascherslebener Turmbläser.