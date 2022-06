Schildbürgerstreiche in Mehringen?

Radfahren ist an der sogenannten Schulbrücke von einer Seite erlaubt und von einer verboten. An der Kreisstraße ist ein Sperrschild inzwischen überflüssig.

Die Wipperstegbrücke in Mehringen wurde vor ein paar Wochen freigegeben, doch laut diesem Schild ist sie noch gesperrt.

Mehringen/MZ - Die Beschilderung vor zwei Fußgängerbrücken in Mehringen sorgte in der jüngsten Ortschaftsratssitzung für Diskussionsbedarf und Änderungswünsche an die Stadt Aschersleben.