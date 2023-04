Mitglieder der Ateliergemeinschaft „Schöpfrad“ zeigen in der Ascherslebener Kreisbibliothek eine Auswahl ihrer Arbeiten. Der Fokus liegt dabei auf künstlerischer Vielfalt.

Schau in Kreisbibliothek zeigt Bandbreite von Ascherslebener Hobby-Künstlern

Die neue Ausstellung in der Bibliothek zeigt viele unterschiedliche Techniken.

Aschersleben/MZ - Porträts, Tierbilder und Landschaftsgemälde. Kreidezeichnungen, Acryl- und Aquarellmalerei, Radierungen und Keramiken. Wer die Kreisbibliothek in Aschersleben besucht, kann in der Kapelle zurzeit ein breites Spektrum verschiedener Kunstformen begutachten: Denn dort wurde in dieser Woche eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Motto „Freizeit findet Hobby“ präsentiert die Ascherslebener Ateliergemeinschaft „Schöpfrad“ bis zum 30. Juni einige Arbeiten ihrer Mitglieder.