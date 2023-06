In Frose rutschte die Seitenwand eines Hauses in einen Carport auf dem Nachbargrundstück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seeland/Aschersleben/MZ - „Und ich hab meinem Mann am Abend extra noch gesagt: Hol das Auto rein, damit ihm nichts passiert! Es ist nämlich noch gar nicht so alt und war gerade erst zur Durchsicht“, sagt eine junge Frau - noch immer sichtlich mitgenommen. Sie steht in der Mittelstraße in Frose vor dem, was einst ein Carport war. Nun lehnt unter hier ein etwa drei mal drei Meter großes Stück Lehmwand an dem Fahrzeug, der Blick ins Nachbarhaus ist frei.