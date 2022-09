Schadelebener Sportler schaffen Spiele-Oase für den Nachwuchs

Schadeleben/MZ - Die kleine Lilly und Emilia setzen gemeinsam die Schere an und schnipp, sind die grün-weiße Girlande durchtrennt und der neue Spielplatz am Schadelebener Sportplatz unter dem Applaus der zahlreichen Gäste freigegeben. Dass die Spielgeräte - Wippe, Schaukeln, Reck und ein kleiner Kletterturm samt Rutsche - alle in Grün und Weiß gestrichen sind, hat einen guten Grund. „Das hier alles“, zeigt Schadelebens Ortsbürgermeister Alfred Malecki am Wochenende beim Fest der Vereine in die Runde, „haben wir nämlich dem SSV Grün-Weiß zu verdanken.“