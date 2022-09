Schadelebener Ehepaar geht seit 65 Jahren gemeinsam durch dick und dünn

Schadeleben/MZ - „Zur eisernen sehen wir uns wieder“, hieß es vor fünf Jahren beim Besuch der MZ. Die fünf Jahre sind rum und am Mittwoch durften Doris und Erich Wolter aus Schadeleben ihr seltenes Ehejubiläum feiern - mit Kindern und Kindeskindern, Segen in der Kirche und großem Fest. Die Hochzeit vor 65 Jahren fiel bescheiden aus - so kurz nach dem Krieg. Die gelernte Verkäuferin und der Bergmann haben sich beim Tanzen kennengelernt und es muss wohl sofort gefunkt haben zwischen den beiden jungen Leuten, damals 17 und 20 Jahre alt.

