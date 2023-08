Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schadeleben/MZ - Ein Oktoberfest im September? Im Seeland-Ort Schadeleben ist das inzwischen Tradition. Denn zum Fest der Vereine am 9. September wird es auf dem Sportplatz wieder weiß-blau. Wimpel, Weißwurst und Oktoberfestbier, Leberkäse, Brezeln und knuspriges Eisbein – Familie Geist von der Gaststätte „Am Bärenstein“ fährt ordentlich auf, was an bayrischen Spezialitäten typisch ist. Und schmückt die Bierzeltgarnituren in den bayrischen Farben.